Tv-presentator Jerry Springer op 79-jarige leeftijd overleden

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde TMZ . Springer stierf in zijn woning in Chicago na een kort ziekbed, aldus een woordvoerder van de familie tegen de site. Hij zou aan kanker hebben geleden.

Springer is vooral bekend van zijn eigen Jerry Springer Show, die hij 27 jaar lang en bijna 5000 afleveringen lang presenteerde. In het programma, dat ook in Nederland te zien was, ging het er regelmatig wild aan toe en gingen gasten met elkaar op de vuist, terwijl het publiek ‘Jerry, Jerry, Jerry!’ scandeerde.