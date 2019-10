Tv-kijkers verbaasd over transformatie Debby Pfaff: ‘Wat is er met haar uiterlijk gebeurd?’

Aandachtige kijkers van de Vlaamse versie van het dansprogramma ‘Dancing With the Stars’ hebben haar al meerdere keren gespot: Debby Pfaff (44), oudste dochter van Carmen en Jean-Marie Pfaff. Debby gaat - samen met haar man Nicolas Liébart - elke week haar jongere zus Kelly aanmoedigen, die volgens veel kijkers dé topfavoriet is om de wedstrijd te winnen. Tijdens haar passage op het kleine scherm viel vooral het uiterlijk van Debby op: volgens de kijkers is ze haast onherkenbaar veranderd.

Kelly Pfaff danste ook afgelopen zondag weer voortreffelijk. Maar ze was ook erg emotioneel. De herinneringen aan het overlijden van haar grootvader werden opgerakeld, vandaar. ,,Ik heb drie jaar niet over hem kunnen spreken”, snikte Kelly. ,,Ik was erg boos dat hij gestorven is. Ik heb geen tijd gehad om te rouwen.” De camera zoomde ook op Debby in, die - net als haar zus - haar tranen wegveegde.

Maar wat blijkbaar opvalt en wat diverse kijkers ook laten weten: Debby Pfaff ziet er heel anders uit dan pakweg tien jaar geleden. Debby is altijd al een knappe vrouw geweest, maar het is volgens de kijkers inderdaad zo dat ze nu glamoureuzer oogt, meer zoals een ‘echte’ Hollywoodster.

Volledig scherm Debby Pfaff ziet er tegenwoordig helemaal anders uit dan toen ze nog te zien was in ‘De Pfaffs’ op VTM. © Kristof Ghyselinck/VTM

Géén chirurgie

,,Bedankt voor het compliment”, reageert Debby zelf in het weekblad. ,,Maar uiteindelijk... Ik begrijp niet goed waarom mensen vinden dat ik hard veranderd ben. Waarschijnlijk omdat ik niet zo vaak meer in de media kom. Mijn haar is langer en blonder dan vroeger. En ja, ik heb een nieuwe bril. Maar voor de rest... Ik gebruik gewoon goeie gezichtscrèmes”. Van chirurgische ingrepen is volgens Debby geen sprake. ,,En als dat wél het geval was geweest, zou ik dat gerust toegeven. Ik ben zelfs voorstander van plastische chirurgie.”

Debby maakt er geen geheim van dat ze ooit haar boezem liet verfraaien door plastisch chirurg Bart Decoopman. Hij is ook degene die het gezicht van de door gezondheidsproblemen geplaagde Carmen Pfaff heeft ‘opgefrist’. Met een schitterend resultaat.

Plastische chirurgie

Debby vertelde ooit: ,,Of ik gewonnen ben voor plastische chirurgie? Wel, ik heb daar totaal geen schrik van. Als het je persoonlijkheid verbetert of ervoor zorgt dat je beter met jezelf kan omgaan, dan moet je dat doen. Ik heb zelf een borstvergroting ondergaan. Ik schaam mij daar niet voor. Ik voel me er veel beter bij.”

Debby’s echtgenoot Nicolas trok vorig jaar overigens naar Turkije, om in een gespecialiseerde kliniek een haartransplantatie te laten uitvoeren. Ook sterrenchef Wout Bru en zanger/presentator Filip D’haeze waren mee naar Istanboel gereisd voor eenzelfde operatie.

De Pfaffs

Debby Pfaff ken je van de realityreeks De Pfaffs, die tot 2012 in ons land werd uitgezonden. Daarin waren Jean-Marie en zijn gezin in hun villa in de Belgische plaats Brasschaat te zien. Oudste dochter Debby woont samen met Nicolas en hun twee zoontjes Keano en Liam.

Kelly is getrouwd met Sam Gooris. Zij kregen twee kinderen: Shania en Kenji. De jongste Pfaff-dochter is Lyndsey, zij is getrouwd met Dave Volders. De twee hebben een jongen, Bruce. Carmens vader Edilbert, beter bekend als Bompa, woonde tot zijn overlijden in 2007 bij de Pfaffs in.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck