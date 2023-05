Tv-kijkers spotten ‘Magere Hein’ bij kroning Charles, wie was deze persoon?

Met videoEen detail op de achtergrond heeft zaterdag voor hilariteit gezorgd bij de kroning van koning Charles in Londen. Terwijl Westminster Abbey volliep voor de plechtigheid, stapte voor het oog van miljoenen tv-kijkers ineens iemand door het beeld die veel weg had van Magere Hein. Wie was deze persoon?

De kroning van Charles leek zaterdag voor vier seconden wel op een aflevering van de animatieserie Family Guy. Daarin worden personages die overlijden steevast opgehaald door de personificatie van de dood, Magere Hein. De figuur bij de kroning had weliswaar niet zijn knokige skelethanden, maar het zwarte gewaad, het onheilspellende loopje en de zeisachtige stok deden onmiskenbaar aan hem denken.

Het hielp ook niet dat de Grim Reaper, zoals hij in het Engels heet, buiten de deur van de kerk voorbijsloop alsof hij iemand kwam halen. Charles mag dan al 74 jaar zijn, het echte werk begint voor hem pas echt nu hij koning is. Video’s van het opvallende moment gingen al snel het internet over. ‘Waren er meer mensen die net Magere Hein zagen bij de kroning?’, schreef iemand op Twitter bij een video die tot nu toe 1,7 miljoen keer is bekeken:



Er kwamen meteen wat macabere speculaties over de rondwarende geesten van prinses Diana en koningin Elizabeth, die in werkelijkheid veel smaakvoller onderdeel waren van de dag dankzij een eerbetoon in de juwelen van prinses Kate. Britse media schreven groot over het incident, maar de vraag blijft wie deze persoon was.

Het gaat volgens Westminster Abbey om een zogenoemde verger, vrij vertaald een koster. Het is iemand die in de abdij werkt en helpt bij religieuze diensten, zonder zelf een geestelijk leider te zijn, laat de kerk weten aan Newsweek.

Katy Perry kan stoel niet vinden

Een ander kroningsmoment dat het internet over ging draaide om zangeres Katy Perry. De popster zingt zondagavond bij het concert voor de koning, maar was zaterdag ook aanwezig in Westminster Abbey, samen met de hoofdredacteur van de Britse Vogue Edward Enninful. Perry had zichtbaar moeite om haar stoel te vinden:



‘Maak je geen zorgen iedereen, ik heb mijn stoel gevonden’, grapte ze ‘s middags in een tweet die 142.000 likes verzamelde. Hoewel de dag om koning Charles en koningin Camilla draaide, bleek Katy zelf ook een attractie bij het evenement:

Volledig scherm Katy Perry in Westminster Abbey voor de kroning van Charles. © AFP

