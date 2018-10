Tussen Kunst en Kitsch: ons kommetje blijkt smak geld waard

Het is maandagochtend en een handjevol mensen staat voor een witte tent in het centrum van Assen. Aan hun voeten plastic tassen van Jumbo of Lidl en in bubbeltjesfolie omwikkelde schilderijen. De regen komt met bakken uit de hemel, en dus kijkt iedereen om de paar minuten zorgelijk naar beneden. Is alles wel waterdicht ingepakt?



Het groepje mensen, bijna allemaal op leeftijd, komt met hetzelfde doel: ontdekken wat hun meegebrachte theepotjes, beeldjes en andere objecten waard zijn. Dat ze ruim een uur te vroeg zijn voor de opnamedag van Tussen Kunst en Kitsch, deert ze niet. ,,Beter te vroeg dan te laat.”



Binnen in de tent wachten Milou en Jasmijn, beiden begin twintig. De twee studentes zitten klaar om de ruim duizend bezoekers welkom te heten. De klaptafel voor hen ligt vol met ansichtkaarten met het hoofd van presentator Frits Sissing. Ook is er voor iedereen koffie, thee en een wit kadetje met kaas.