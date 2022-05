Tussen de opgestoken middelvinger en BN’er-meuk is er gelukkig ook nog fijne tv

Streams S10 door het dak met songfesti­val, toename van 934 procent

Haar optreden op het Eurovisie Songfestival heeft zangeres S10 geen windeieren gelegd. De streams van haar nummer De Diepte gaan sinds het liedjesfestijn in Turijn door het dak heen. Haar liedje is het eerste Nederlandstalige nummer dat in 24 uur tijd meer dan een miljoen keer werd gestreamd op Spotify.

17 mei