Tulsa King: zo slecht is Sylvester Stallone echt niet

Update Lenny Kuhr boos op AvroTros omdat ze uit show is geknipt: ‘Respect­loos’

Lenny Kuhr is boos op de AvroTros en noemt de omroep ‘respectloos’. Volgens de 72-jarige zangeres is ze namelijk uit het programma Het grote songfestivalfeest geknipt, dat gisteravond werd uitgezonden. ‘In de Ziggo ging het dak eraf bij De troubadour, maar in de uitzending was ik niet terug te vinden’, schrijft ze gepikeerd op Twitter.

5 januari