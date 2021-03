Trump wil het in 2024 opnemen tegen Meghan Markle

Afgelopen weekend meldde de Daily Mail dat Meghan aan het netwerken geslagen is binnen de Democratische Partij en plannen heeft zich in 2024 kandidaat te stellen als de huidige president Joe Biden, die dan 82 is, besluit het bij één termijn te houden.

Trump zou het graag opnemen tegen Meghan, over wie hij meteen zijn mening gaf. ,,Ik ben geen fan van haar. Ik vind het niet kunnen hoe ze over de koninklijke familie en de koningin praat. Ik ken de koningin, ik heb haar ontmoet en vind haar een geweldig persoon. En ik ben geen fan van Meghan.”

De hertogin van Sussex gaf eerder deze maand samen met haar man een interview aan Oprah Winfrey. Alhoewel ze kritiek hadden op ‘het instituut’ en de familieleden van Harry, waren de twee wel positief over koningin Elizabeth. ,,Ik genoot altijd van haar gezelschap”, zei Meghan over het staatshoofd. ,,Ze was altijd heel warm en gastvrij.”

Over Trump was ze in het verleden minder positief. Ze noemde hem in 2016 ‘vrouwonvriendelijk’ en iemand die ‘verdeling zaait’ en overwoog toen zelfs nog naar Canada te verhuizen als hij president zou worden. Trump noemde haar vervolgens ‘naar’.

