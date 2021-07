Trouwe Lowlandsgangers krijgen voorrang bij volgende kaartverkoop

Erica Terpstra in ziekenhuis vanwege enkelopera­tie

27 juli Erica Terpstra (78) ligt momenteel in het ziekenhuis nadat ze voor de tweede keer in korte tijd is geopereerd aan haar enkel. Ze moet nog zeker een week in het ziekenhuis blijven en haar been nog even alle rust geven, bevestigt haar manager aan deze site. ,,Ze is niet ziek, het is puur vanwege de operatie aan haar enkel.”