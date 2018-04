Trotse Matsoe Matsoe (27) poseert met pasgeboren zoontje

Tinky Winky-acteur stierf door bevriezing

13:13 De acteur die jarenlang Tinky Winky speelde in de kinderserie Teletubbies is overleden door onderkoeling. Simon Shelton werd doodgevroren gevonden op straat in Liverpool. Hij had voor zijn dood gedronken, bleek vandaag uit de hoorzitting van de patholoog anatoom die sectie op zijn lichaam verrichtte.