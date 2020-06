Trotse Kanye heet Kim welkom bij miljardairsclub (waar ze eigenlijk niet bij hoort)

‘Ik ben zo trots op mijn mooie vrouw Kim Kardashian-West, omdat ze officieel miljardair is geworden. Je hebt de gekste stormen doorstaan en nu schijnt het licht van God op jou en onze familie’, schrijft Kanye, die zelf claimt iets meer dan drie miljard euro te bezitten. Zakenblad Forbes houdt zijn vermogen overigens op een ruime miljard euro en waardeert Kardashian op 900 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) sinds een deal van gisteren. De Amerikaanse cosmeticareus Coty nam toen een belang van 20 procent in Kardashians make-upmerk KKW Beauty. Coty betaalt daarvoor 200 miljoen dollar (177 miljoen euro). De participatie maakt het merk, dat nog maar drie jaar bestaat, 1 miljard dollar waard. Coty heeft volgens The Financial Times een optie om later het hele merk in handen te krijgen.

Realityshow

Het is niet voor het eerst dat Coty in zee gaat met de Kardashians. Eind vorig jaar betaalde het 600 miljoen dollar (532 miljoen euro) voor een meerderheidsbelang in het cosmeticamerk van Kylie Jenner (22), een halfzusje van Kim, die daarmee de best betaalde ster ter wereld werd volgens zakenblad Forbes. Ze werd door het tijdschrift eerder ook uitgeroepen tot de jongste miljardair ter wereld, maar die titel trok Forbes onlangs terug. Ze zou hebben gelogen en ‘slechts’ 900 miljoen dollar waard zijn.



De familie werd wereldberoemd met de realityshow Keeping up with the Kardashians.