Trotse Britt Dekker naar NK dressuur

,,O my god!!! Ik ben zojuist Noord-Hollands kampioen geworden en dat betekent dat ik gewoon naar het Nederlands kampioenschap mag!! Naar het NK!! Mijn eeuwige droom is uitgekomen!!!", schrijft Britt op sociale media bij een foto van haar met haar paard Eve en haar trofee.



De voormalige realityshowster is al lang een fervent dressuurruiter. Vanaf het najaar is ze te zien als teamcaptain het programma Zappsport van Avrotros. Het NK Dressuur is 26 tot en met 29 juli in Ermelo.