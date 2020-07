Trio Veronica Inside in gesprek: ‘Dan moet ik maar vervangen worden’

Om drie uur vanmiddag zijn Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp begonnen aan het gesprek dat duidelijkheid moet geven over de toekomst van Veronica Inside . De drie hebben zich opgesloten in een kamer van een luxe hotel om te praten over de tweespalt die is ontstaan na de zogeheten ‘racisme-uitzending’ van een maand terug.

,,Ik heb er op mijn vakantie serieus iedere dag over gedacht”, stelde Van der Gijp bij aankomst. De analyticus is net terug van Ibiza waar hij op huwelijksreis was. ,,Dat maakt niet uit, ik denk altijd na over waar ik mee bezig ben. Laten we eerst dit gesprek maar eens afwachten.”

Op 22 juni barstte kort voor en vooral na de uitzending van Veronica Inside de bom tussen enerzijds Wilfred Genee en aan de andere kant Johan Derksen en René van der Gijp. Derksen voelde zich aangevallen door Genee en ‘Gijp’ steunde De Snor. Ze ruzieden over de aanpak van en tafelindeling in die uitzending die volgens Genee vooraf bij iedereen bekend was.

Na de rel schrapte Talpa de laatste aflevering van het seizoen, maar stelden Derksen en Van der Gijp ‘niet meer in deze setting aan tafel te gaan’. Daarmee zetten de twee, die nog een contract voor twee jaar hebben, de toekomst van Veronica Inside op het spel. Die toekomst is somber, benadrukte Derksen vandaag bij aankomst bij het hotel. ,,Talpa heeft gevraagd of we een oplossing willen aandragen. Kijk, we hebben geen ruzie of zo. Wilfred is van de week bij me geweest. Ik sta hier heel realistisch in. Ik wil alleen op televisie als het geloofwaardig is. Daar is geld ondergeschikt aan. Ik heb mijn twijfels of het ooit nog geloofwaardig kan worden.”

Van Talpa is niemand aanwezig bij het gesprek. Derksen verwacht niet dat John de Mol, eigenaar van Talpa en dus Veronica Inside, opeens binnenkomt. ,,Hij kan natuurlijk uit zijn hok komen, want die heeft een contract met ons. Ik denk niet dat hij zomaar zegt: ‘Jullie houden je aan je contract, je gaat er maar lekker zitten’. Maar dat recht heeft hij natuurlijk wel”, aldus Derksen die voorstelde om Genee te vervangen door Hélène Hendriks. ,,Dat is Talpa niet voor. Dan moet ik maar vervangen worden. Daar is ook een oplossing voor. Wim Kieft zei dat hij in zijn contract heeft staan dat hij mij opvolgt als ik opstap. Niet zo onlogisch.”

In de aflevering gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Die probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als racistisch worden beschouwd. De uitzending werd ingelast nadat een opmerking van de voetbalanalist over rapper Akwasi van de week ervoor door velen als racistisch werd ervaren.

