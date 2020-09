Trillende Anouk op één knie voor vriend na ‘20 afwijzingen’

Trillen

Anouk legt verder uit dat zij nu het initiatief nam voor het huwelijksaanzoek, omdat zij haar vriend ‘al een keer of twintig’ had afgewezen uit angst. Anouk is in vorige relaties bedrogen. ,,Ik ben helemaal aan het trillen”, zegt Dominique na het aanzoek. Anouk: ,,Als er iemand het verdient, ben jij het.” Dominique: ,,Eindelijk! Dit is wat ik heel lang al wilde. Ik ben de laatste drie jaar wel echt gaan stalken (met een aanzoek, red.), maar ik had de hoop al opgegeven.”



Het duurt nog even voordat de bruiloft er gaat komen, laat Anouk in het bericht weten. ,,Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben. But good things take time.” In een ander bericht voegt ze daaraan toe dat het tijd is om gedag te zeggen tegen Nobody’s wife (haar doorbraakhit, red.) en ‘to say yes to the dress’.



Anouk en Dominique hebben zes jaar een relatie. Samen hebben ze een dochter, Jelizah (4). Anouk heeft nog vijf kinderen uit eerdere relaties.