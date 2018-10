Trijntje Oosterhuis viel 24 kilo af

In juni vertelde de zangeres, die nu schittert in De Beste Zangers, al dat ze flink wat kilo's aan het verliezen was was door middel van zogeheten Alizonne-therapie. Dat was hard nodig, zegt ze nu tegen Beau Monde. Met vier kinderen thuis, van wie ze van drie de biologische moeder is, mocht haar lijf wel weer wat fitter. De jongste, Maël, is nu twee jaar oud. ,,Na drie kinderen wilde ik mijn lijf weer een beetje fit zien te krijgen. Ik ben geen geboren slanke den, dus ik moest er veel voor doen.''