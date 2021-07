Trijntje als zangcoach: ‘Als ik vroeger een verkeerde noot zong, zat ik thuis met de gordijnen dicht te huilen’

,,HARDER", roept Trijntje Oosterhuis. ,,Ik hoor je niet.” Met haar grijze laarzen stampt ze op de grond, in het ritme van Let it be van The Beatles. Harder? Ik blik steels naar de deur van de hotellobby in Amsterdam-Oost. Dun glas, kieren. Oh God, bewaar ons. De hotelgasten zitten in alle rust aan hun ontbijt. Kopje koffie, krantje erbij.