Trieste conclusie: Boudewijn Büch wist niks van zijn zo geliefde dodo

Het was natuurlijk het weekend van een historische Wimbledon-finale en van Max Verstappen. Maar ik moest denken aan Boudewijn Büch en hoe jammer het was dat hij zondagavond De Toren op NPO 2 niet kon zien. Die ging namelijk over de dodo. En zeg je dodo dan zeg je, in Nederland, Büch. Toch viel zijn naam niet één keer.



Omdat er wekelijks nog geen 200.000 mensen naar De Toren kijken, voel ik me verplicht om uit te leggen wat het programma precies inhoudt. De makers zelf noemen het een ‘wetenschappelijk avontuur’. Maar dat zegt natuurlijk nog niks. Het gaat over bijzondere natuurschatten en wordt theatraal aan elkaar gepraat door acteur Marcel Musters (bekend van Gooische Vrouwen en Familie Kruys). De titel verwijst naar de toren van museum Naturalis maar uiteindelijk het is een, overigens schitterend gefilmde, reportagereeks.