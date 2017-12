Treurende Roy Donders last concert af omdat hij rouwt om overleden oma

Oma Donders (91) overleed begin november na problemen met haar hart en nieren. ,,Ze had veel pijn aan haar botten en gewrichten en is gelukkig rustig ingeslapen'', liet Roy kort na haar overlijden weten. ,,Ze heeft een heel mooi afscheid gekregen.'' Hij stelde toen ook dat hij het waarschijnlijk erg moeilijk zou krijgen met het verlies van wat noemde zijn 'allergrootste fan'. De echtgenoot van Roys oma leeft nog.



Roy stelde gisteren dat het overlijden van zijn oma veel meer impact had dan hij ooit had gedacht. ,,Ze had natuurlijk bij mijn eerste show aanwezig moeten zijn. Voor mij geeft dit een heel dubbel gevoel. Het voelt niet compleet, ik word er enorm verdrietig van. Daarom heb ik met pijn in mijn hart, samen met mijn team, besloten de show af te lassen.'' De Tilburger hoopt dat hij het grote verlies snel een plek kan geven. ,,En natuurlijk hoop ik in de toekomst de door mij bedachte show alsnog uit te kunnen voeren.'' Volgens Roy heeft hij lang moeten nadenken over het aflassen van de voorstelling. ,,Maar dit voelt het beste nu.''



Zijn fans hebben, zo blijkt uit de vele reacties, best begrip voor het plotselinge besluit van Donders. Ze wensen hem veel sterkte bij het verwerken van 'dit grote verlies'. ,,Je volgt je hart en kom maar terug als je wat minder verdrietig bent'', schrijft iemand. Een ander: ,,Je oma zal in de hemel begrip hebben voor je keuze.''