Trauma’s uit het bos: deze Netflix-serie krijgt van ons vijf sterren

Toch intieme scènes in Bold and the Beautiful dankzij echte partners als ‘stuntmen­sen’

18:01 De beroemde soap The Bold and the Beautiful gaat de echte partners van acteurs inzetten als een soort liefdes-stuntmensen. Op die manier kunnen ze ondanks de coronapandemie toch intieme scènes opnemen als de camera’s vandaag weer gaan draaien.