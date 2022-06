Tranen bij RTL Boulevard na item rechtszaak Peter R. de Vries: ‘Je bent zo machteloos’

Francis van Broekhui­zen zet quiz op zijn kop, verbetert Matthijs van Nieuwkerks vragen

Matthijs van Nieuwkerk wist gisteravond niet wat hij meemaakte als quizmaster in The Connection. De operazangeressen Tania Kross, Maria Fiselier en Francis van Broekhuizen waren de kandidaten, maar van enige spanning was geen sprake. Van Broekhuizen wist zoveel, dat ze uitleg kon geven bij vragen en zelfs de presentator verbeterde toen hij een fout maakte in een vraag.

