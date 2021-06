Touriya Haoud gaat hulp bieden aan gezinnen in nood: ‘We willen die kinderen een toekomst geven’

interview Deze film over twee verliefde vrouwen gaat juist niét over schaamte: ‘Liefde vieren zoals in hetero­films’

2 juni The World to Come, over twee verliefde vrouwen in een geïsoleerde Amerikaanse gemeenschap eind 19de eeuw, houdt zich bewust niet bezig met emoties als pijn en schaamte. Regisseur Mona Fastvold: ,,Ik wilde hun liefde vieren zoals dat gebeurde in klassieke ‘heterofilms’ als Gone with the Wind en Casablanca.’’