Tourbus Paul McCartney en Wings uit 1972 gerestaureerd

De bus werd onlangs in Spanje ontdekt en terug naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om voor het vijftigjarig jubileum van de tournee gerestaureerd te worden. Brad Earl had de eer om de WNO 481, zoals de bus heet, onder handen te nemen. ,,Ik zei meteen ja toen ik werd gevraagd of ik interesse had om de bus te restaureren”, vertelt hij. ,,Mijn moeder was groot fan van Paul McCartney en ik kon deze kans niet laten schieten.”