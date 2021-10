Tour The Weeknd weer verplaatst, fans raken tickets kwijt

The Weeknd geeft volgend jaar extra concert in Ziggo Dome

3 februari The Weeknd geeft op 4 oktober volgend jaar een extra concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakte organisator Mojo vandaag bekend. De Canadese artiest is dan in Nederland voor zijn After Hours Tour, die aanvankelijk vorig jaar stond gepland. Vanwege de coronacrisis ging dat niet door.