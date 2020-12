Tot wel 45 kilo kwijt: celebrity's spenderen vrije ‘corona-uren’ massaal aan afvallen

Zo mager als het jaar is aan filmrollen en concerten, zo mager zijn heel wat Hollywoodsterren nu ook zelf. Actrice Rebel Wilson liet afgelopen weekend weten dat ze in enkele maanden tijd haar streefgewicht haalde (-25 kilo). Ze is niet alleen: ook andere beroemdheden gebruiken de coronacrisis om een gezondere levensstijl aan te nemen. Een overzicht:

Realityster Kelly Osbourne (36): maagverkleining

-38,5 kilogram

Hoe? De dochter van rockfenomeen Ozzy Osbourne onthulde twee maanden geleden dat ze haar opvallende transformatie dankt aan een operatie. Kelly onderging een maagverkleining, nadat ze eerst een jaar in therapie ging om van haar emotionele eetbuien af te komen. ,,Ik moest eerst mijn hoofd genezen. Daarna pas mijn lichaam,” verklaart ze. De operatie zelf dateert van twee jaar geleden, maar dit jaar behaalde ze pas haar streefgewicht. ,,Die operatie is het beste dat ik ooit gedaan heb ik mijn leven. Ik eet intussen vegan, sport, drink geen alcohol meer en skip drugs.”



Volledig scherm Kelly Osbourne. © Instagram

Zangeres Adele (32): crashdieet van maximaal 1000 calorieën per dag

-44,5 kilogram

Hoe? Adele zweert bij het sirtfooddieet, een crashdieet dat een gewichtsverlies tot 3 kilo per week belooft, én haar personal trainer. Tijdens de eerste fase van haar dieet mocht ze maximaal 1000 calorieën, het gemiddelde voor een vrouw is 2000. Dat was goed voor drie groene sapjes en één hoofdmaaltijd. Intussen ligt de focus op maaltijden die uit sirtfoods bestaan, zoals boerenkool, walnoten, rode uien, aardbeien en - jawel - rode wijn. Eind oktober trad de Britse, na drie jaar, nog eens op in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live, de show die twaalf jaar geleden haar grote doorbraak betekende. ,,Ik weet dat ik er héél anders uitzie dan de laatste keer dat jullie me zagen,” vertelde ze. ,,Maar vanwege al die Covidmaatregelen en het verbod op reizen, mocht ik niet veel bagage meenemen. Ik kon slechts de helft van mezelf meenemen en dit is de helft die ik gekozen heb.”



Volledig scherm Adele. © NBC

Actrice Rebel Wilson (40): van ‘Fat Amy’ tot ‘Fit Amy’ door groenten en vis in plaats van junkfood

-25 kilogram

Hoe? In maart woog de Pitch Perfect-actrice nog 100 kilo, maar haar 40ste verjaardag zorgde voor een ommezwaai van haar eetgewoonten. ,,Filmbazen hebben me jaren gecast voor dikke rollen, maar dit jaar wil ik me focussen op mijn gezondheid,” sprak ze. Tegen het einde van het jaar wilde ze nog amper 75 kilo wegen. En dat doel heeft Rebel nu al behaald, met een maand voorsprong. Hoe? Simpel: door zes tot zeven dagen per week te trainen met een personal trainer, 10.000 stappen per dag te zetten, suiker en junkfood te vervangen door groenten en vis. Alleen al door die combinatie verloor ze in enkele dagen tijd 3,6 kilo. Wilson zou de Mayr Method volgen, een bewustwordingsproces waarbij je langer op voedsel gaat kauwen, niet meer gaat snacken en minder zuivelproducten en gluten eet. ,,Noem me nu maar ‘Fit Amy’,” zegt Rebel over haar eindresultaat. In de Pitch Perfect-films heet haar personage ‘Fat Amy’ en spot ze geregeld met haar overtollige kilo’s. ,,Al draait het natuurlijk niet om een cijfer, wel om een gezonde levensstijl.”



Volledig scherm Rebel Wilson, 'voor' en 'na'. © Getty Images/BGUK

Tv-persoonlijkheid Simon Cowell (61): 500 push-ups per dag en geen rood vlees of zuivel

-27 kilogram

Hoe? Het strenge jurylid in talentenjachten als America’s en Britain’s Got Talent besliste dit jaar om niet meer ‘als een vampier te leven’. Hij bleef vroeger altijd wakker tot 08.00 uur ‘s ochtends en at ongezond. Een levensstijl die een negatief effect had op zijn bloeddruk, met een val van de trap als gevolg. ,,Sindsdien ben ik rood vlees, zuivelproducten, suiker, brood en gluten uit mijn eetpatroon gaan schrappen,” zegt hij. Intussen eet hij volledig veganistisch. ,,Gemakkelijker dan je zou denken. Normaal at ik al yoghurt ‘s ochtends, nu heb ik dat vervangen door plantaardige yoghurt, net zoals ik amandelmelk in mijn koffie doe.” Zijn dagelijkse sportroutine bestaat uit 500 keer pompen en gewichtheffen. Zelfs tussen de opnames van Britain’s Got Talent door. Elke pauze gebruikt hij voortaan om te sporten.



Volledig scherm Simon Cowell. © Willy Sanjuan/Invision/AP

Rapper Busta Rhymes (48): Weight Watchers, persoonlijke kok en trainer

-39 kilogram

Hoe? Een jaar geleden woog de Amerikaanse rapper nog 154 kilo: ,,alsof ik negen maanden zwanger was.” Vandaag is hij meer dan 39 kilo lichter én een sixpack rijker. Door drie tot vier keer per week in de sportschool door te brengen met een personal coach en overal de trap te nemen in plaats van de lift. Voor zijn eetpatroon volgde hij een afslankingsprogramma van Weight Watchers en nam hij een persoonlijke kok in dienst, die licht verteerbare maaltijden met kip, zalm en bizon klaarmaakt. Zijn alcoholverbruik beperkte hij drastisch. ,,Die switch maakte ik niet enkel voor mezelf, ook voor mijn kinderen. Het is oneerlijk en egoïstisch tegenover hen om niks te doen en zo zelfs te kunnen sterven door overgewicht.”



Volledig scherm Ook Busta Rhymes viel veel af dit jaar. © Instagram