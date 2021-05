Topsporter Chatilla van Grinsven is na finale De Verraders aan rust toe: ‘Wat een thriller’

Albert Heijn zegt sorry voor broccoli-adverten­tie Songfesti­val: wilde niemand kwetsen

1 mei Het was nooit de bedoeling om met de ‘inhaakadvertentie’ op de broccoli-hype van het nationale Songfestivalnummer iemand voor het hoofd te stoten. Dat laat Albert Heijn weten in reactie op de boosheid onder Surinaamse Nederlanders dat ook de commercie totaal voorbij is gegaan aan de echte betekenis van Songfestivalinzending Birth Of A New Age.