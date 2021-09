Topmodel Gisele Bündchen springt in de bres voor Doutzen Kroes na vaccinkritiek

Doutzen maakte afgelopen weekend bekend via Instagram dat ze niet van plan is zich te laten vaccineren of deel te nemen aan de ‘testmaatschappij’. Ze gaf aan zich zes maanden stil te hebben gehouden, maar vond het tijd voor een uitgebreid bericht. Het topmodel stelde met ‘met trillende handen’ te schrijven dat ze niet wil bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status.’ Op haar bericht kwamen wisselende reacties binnen. Zo kreeg ze steun van diverse mensen die het goed vonden dat ze haar mening deelde, maar er volgde ook harde kritiek. Zo stelden enkele mensen dat ze door het niet nemen van het vaccin levens van anderen in gevaar brengt. Ook wordt de 36-jarige Friezin in enkele reacties voor wappie versleten.

Haat

De harde kritieken schieten in het verkeerde keelgat bij haar collega Gisele Bündchen. Het 41-jarige model, met wie Doutzen samenwerkte bij het lingeriemerk Victoria’s Secret, neemt het in de reacties voor haar op. ‘Ik ken Doutzen en ze is een aardig en lief persoon’, schrijft ze. ‘Ik kan niet geloven hoeveel haat er over haar wordt uitgestrooid, omdat ze haar gevoelens uit. Het maakt me droevig als ik zie hoe mensen haar veroordelen en om het gebrek aan empathie te zien in zoveel harten.’



Ook Bündchen kan weer op kritiek rekenen nu ze het opneemt voor Doutzen. Enkelen wensen haar in de reacties zelfs het coronavirus toe. De man van Bündchen, American Football-grootheid Tom Brady, maakte eerder dit jaar bekend getroffen te zijn door het virus. Hoewel hij volledig gevaccineerd was, raakte hij besmet na het feest dat hij vierde na het winnen van de Superbowl-finale.