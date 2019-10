Topbasketballer LeBron James vlucht voor enorme branden in Los Angeles: ‘Wat een wilde nacht!’

Fit met Arie Steven Brunswijk: Geen tijd om te sporten? Dat is een smoes

17:14 In een gloednieuwe aflevering van Fit met Arie duikt Arie Boomsma de sportschool in met Steven Brunswijk en zijn vrouw Helma. De cabaretier leidt een druk leven: hij staat vaak op de planken, heeft een gezin met drie kinderen en is daarnaast ook geregeld te zien op televisie. Hoe zorgen Steven en Helma dat ze tóch fit blijven? ,,Je kan ook thuis sporten. Mensen zeggen: ik heb geen tijd. Dat is gewoon een smoes.”