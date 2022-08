‘Top-dj Calvin Harris betaalt ruim 1 miljoen euro voor verlovingsring’

Het bedrag van 1 miljoen pond is natuurlijk enorm, maar Harris kan dat makkelijk betalen. Hij staat al jarenlang bovenaan de lijst met best verdienende dj’s wereldwijd. Volgens Forbes verdient hij een slordige 40 miljoen euro per jaar.



Ondanks de opzichtige ring zou het koppel geen grote ceremonie willen. Een bron vertelt aan de Britse tabloid dat ze de bruiloft ‘rustig en eenvoudig’ willen houden, met alleen familie en goede vrienden.



In mei werd de 32-jarige radio- en tv-presentatrice Vick gespot met een diamanten verlovingsring tijdens de Chelsea Flower Show, nadat Harris haar op Ibiza ten huwelijk had gevraagd. De dj maakte in maart bekend dat zijn relatie met model Aarika Wolf gestrand was. Zij waren vier jaar bij elkaar. Eerder had Harris relaties met singer-songwriters Rita Ora, Taylor Swift en Ellie Goulding.