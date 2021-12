Top 2000: Golden Earring grote winnaar, klappen voor Marco Borsato

Matthijs van Nieuwkerk kan tevreden zijn; zijn idool Charles Aznavour is met La Bohème de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000, op plek 278. Samen met de opmars van andere chansons kan het niet los gezien worden van het tv-programma dat Van Nieuwkerk met zanger/presentator Rob Kemps dit jaar maakte. Zo klimt Edith Piaf met Non, je ne regrette rien bijna 500 plaatsen en wint ook Jacques Brel met Ne me quitte pas terrein, ruim 200 posities.

Elk jaar is de eindejaarslijst die vanaf eerste kerstdag te horen is een muzikale maatschappelijke thermometer. Tijdens de stemweek was van een aangifte tegen Marco Borsato nog geen sprake, maar de berichten over grensoverschrijdend gedrag hebben bijgedragen aan de verdere daling in de Top 2000. Vorig jaar al gaf de zanger bij vrijwel elk van zijn twaalf individuele nummers honderden plaatsen prijs en die trend zet zich voort. Borsato heeft nu nog negen liedjes over en verliest opnieuw fiks terrein. In de bovenste helft van de lijst heeft de zanger nog twee noteringen, Dochters (224) blijkt het bestendigst.

Award

Golden Earring is dit jaar logischerwijs de grote winnaar. In het jaar waarin de Haagse band stopte, klimt de Earring van elf naar zeventien liedjes in de lijst (waarvan drie debutanten) en Radar Love behaalt de hoogste positie ooit: zesde. Golden Earring krijgt daarvoor de Top 2000 Award, die jaarlijks aan een Nederlandse artiest wordt uitgereikt.

Queen, dat dit jaar met Bohemian Rhapsody de koppositie weer overnam van Danny Vera (Roller Coaster) is als gebruikelijk de hofleverancier, met 35 noteringen. The Beatles volgen met 31 en ABBA, U2, Bruce Springsteen en the Rolling Stones delen de derde plek met 23. Opvallend is de op 1 na hoogste binnenkomer in de lijst: De Overkant van Suzan & Freek en Snelle, op plaats 381. Adele (Easy on me, 457), Bankzitters (Stapelgek, 611) en Danny Vera (Hold on to let go, 649) completeren de top 5 van hoogste binnenkomers.