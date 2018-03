Tomorrowland trekt naar de Alpen: feesten op 1.860 meter hoogte

Het thema van de 15de verjaardag van Tomorrowland is The Hymn of the Frozen Lotus. Volgens organisator Michiel Beers belooft het 'bijzonder te worden op alle vlakken'.



Het dorpje Alpe d’Huez wordt de uitvalsbasis voor het festival. De mainstage komt aan de voet van de pistes. Vrijwel alle podia zijn te voet bereikbaar. Het Grand Domaine is tijdens het festival alleen voor bezoekers van Tomorrowland bereikbaar. De line-up is nog niet bekend, maar de organisatie belooft 's werelds bekendste en grootste dj's naar Alpe d'Huez te halen.



Tomorrowland Winter is geen eenmalig initiatief. Het is de bedoeling om van de sneeuwvariant van het festival een jaarlijks terugkerend evenement te maken.



De verkoop voor de bijzondere jubileumeditie gaat begin september van start. Er zijn tickets voor zeven of voor vier dagen beschikbaar.