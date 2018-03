Tommy Lee zet aanklacht tegen zoon Brandon door

Vader en zoon hebben het met elkaar aan te stok omdat Brandon Tommy een flinke klap heeft verkocht waarna de rocker knock-out ging. Beelden daarvan zouden vervolgens door Brandon zijn doorgestuurd naar Pamela Anderson, de moeder van Brandon. De voormalige Baywatch-ster ontkent dat.



Vrijdag probeerde Pamela de boel te sussen. Ze riep de drummer op de zaak te laten zitten en zei dat Brandon door het lint was gegaan vanwege 'alle ellende' die Tommy in de levens van zijn zoon en zijn ex heeft gebracht.



Tommy is op zijn beurt kwaad op Pamela omdat de blondine naar zijn mening Brandon probeert op te stoken en betrekt in de ruzie tussen de rocker en de actrice. Pamela claimt dat Tommy losse handjes had tijdens hun huwelijk in de jaren 90.