Tommy Lee weigert mee te werken, zoon toch niet vervolgd

De 21-jarige zoon van Tommy en Pamela Anderson zou zijn vader vorige maand knock-out hebben geslagen tijdens een ruzie. De rocker trok van leer tegen zijn ex Pamela nadat ze op televisie opnieuw had verteld over hoe zij ooit is mishandeld door de rocker. Dit schoot Brandon in het verkeerde keelgat en hij besloot zijn vader op te zoeken. Brandon hield echter vol dat hij handelde uit zelfverdediging omdat zijn vader dronken was.