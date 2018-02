Tommie Christiaan en Glennis Grace in The Passion

The Passion vindt op 29 maart plaats in de Bijlmer in Amsterdam. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen doet verslag van de processie.



The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Ik zie jou'. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven. Het live-evenement komt op Witte Donderdag vanaf evenemententerrein ArenaPark in Amsterdam Zuidoost.