Tom Egbers over hartinfarct: ‘Mijn vrouw redde mijn leven’

Tom Egbers is aankomende zaterdag de laatste gast van dit seizoen van Sterren op het Doek. Het belooft een bijzondere aflevering te worden, waarin de 63-jarige presentator een kijkje in zijn ziel geeft. Zo praat hij onder meer over de bewijsdrang die hij nog steeds heeft naar zijn vader. ,,Hoe ouder ik word, hoe meer ik aan mijn vader denk. En ik vraag me af wat hij er van gevonden had wat ik nu doe?”



Ook spreekt Egbers over het hartinfarct dat hij had in 2019. Hij legt uit dat het een onderwerp is waar hij het eigenlijk liever niet over heeft. ,,Ik vind het vervelend als mensen vertellen over wat hen is overkomen, qua ziekte of ander gerief. Verder wil ik ook niet gestigmatiseerd worden. Teruggebracht worden naar: dat is die man van dat hartinfarct, dat ben ik niet!” Hij stelt dat er in een jaar tijd veel veranderd is. ,,Ik voel me beter dan voorheen. Sterker dan voorheen. En ik wil graag vooruit.”