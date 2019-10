Tom Egbers over hartinfarct: Ik heb een lesje in nederigheid gehad

Egbers was met zijn vrouw op vakantie op een Grieks eiland toen het noodlot toesloeg. Hij had alleen niet direct de ernst van de situatie door. ,,Ik voelde een druk hoog in mijn maag. Ik dacht eerst nog dat het door het zware tafelen kwam, maar toen de pijn de volgende ochtend terugkeerde – en ik grauw zag volgens Janke – zijn we toch naar het ziekenhuis gereden. Het was een matig geoutilleerd hospitaaltje, waar een lange rij vluchtelingen in de gang stond te wachten. Ik voelde me bezwaard dat ik voordrong, maar merkte al snel dat het menens was. ‘You have a heart attack, mister!’ schreeuwde een arts.”