Tom Dumoulin in nieuwe serie College Tour

Coun­try-gi­ta­rist verandert van gedachten over wapens na bloedbad Las Vegas

5:03 Zondagmiddag stond hij nog op het podium van een countryfestival in Las Vegas, zondagavond vreesde hij voor zijn leven toen het festival in een bloedbad veranderde en zondagnacht veranderde hij radicaal van mening over Amerikaanse wapenwetten. Caleb Keeter, gitarist in de Josh Abbott Band, schreef over zijn ommekeer een persoonlijk relaas op Twitter.