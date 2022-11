Tom Dumoulin gaat scheiden: ‘Ik begin met een volledig blanco bladzijde’

Tom Dumoulin en zijn vrouw Thanee gaan na een relatie van 13 jaar uit elkaar. Dat maakt de voormalig wielrenner bekend in een interview met NRC . ,,Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd.’’

Begin juni maakte Dumoulin (31) bekend te stoppen met zijn wielercarrière. Hij stelde last te krijgen van vermoeidheid, pijntjes en blessures zodra de belasting in trainingen of wedstrijden hoger werd. Niet alleen stopte hij met wielrennen, in gesprek met NRC maakt Dumoulin ook bekend dat zijn huwelijk met Thanee van Hulst op de klippen is gelopen.

De twee waren 13 jaar samen en trouwden in 2018. De knoop werd vorige week doorgehakt, maar Dumoulin zag de scheiding niet bepaald aankomen. „Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd’’, vertelt hij. ,,Ik hoopte altijd dat ik niet één van die wielrenners zou worden die na het beëindigen van zijn carrière zou gaan scheiden. Maar dat is helaas toch wel het geval.’’

Ondanks de breuk gaat het ‘heel goed’ met Dumoulin. Sterker nog: hij voelt zich ‘gelukkiger dan ooit’. ,,Ik begin met een volledig blanco bladzijde en waar ik heen ga, ik heb geen idee. En dat wil ik graag nog even zo laten. Omdat het fijn voelt.’’

Dumoulin won in 2017 de Giro d’Italia. In datzelfde jaar werd hij ook wereldkampioen tijdrijden, zowel individueel als bij de ploegentijdrit, en werd hij uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Een jaar later werd hij tweede in de Tour de France.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: