Tom Cruise neemt helikopter naar première Top Gun: Maverick

Cruise kruipt na 36 jaar weer in de huid van Pete ‘Maverick’ Mitchell, het personage waarmee hij in 1986 wereldberoemd werd door de film Top Gun . Cruise had zijn vliegkostuum dit keer niet aangetrokken en verscheen in een pak met zijn ‘aviator’ zonnebril.

Jennifer Connelly, die de rol van Penny Benjamin speelt in de film, was lovend over haar collega. ,,Het was gewoon ontzettend inspirerend om hem aan het werk te zien. Iedereen weet wel hoe gedreven hij is en hoe enthousiast hij is om zelf zijn stunts te doen en hoe atletisch hij is, maar als je het dan echt zelf aanschouwt zie je pas hoe bijzonder dat is.”