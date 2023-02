Tolk gaat los tijdens Super Bowl-optreden van Rihanna en steelt harten van kijkers

Miles trad tweemaal op tijdens het sportevenement. Ze betrad eerst het veld tijdens Sheryl Lee Ralphs vertolking van Lift every voice and sing in de zogenoemde pre-show. Hoewel ze voor dat optreden al veel complimenten kreeg, waren kijkers helemaal enthousiast toen ze de halftimeshow vertaalde.

Dansend vol energie en met een glimlach van oor tot oor wist Miles dove en slechthorende kijkers mee te laten genieten van het optreden van Rihanna. Daar bleef het niet bij: de beelden van haar energieke optreden gingen al snel viraal op sociale media, waar het complimenten regende, óók van mensen die de muziek wel konden horen.

‘Eerlijk, ik geniet nóg meer van de tolk dan van het optreden van Rihanna’, luidde een van de vele reacties op Twitter. ‘Ik heb nog nooit iemand met zoveel energie zien tolken. Ik ben niet doof, maar omarmde haar enthousiasme helemaal. Het was zo leuk om te zien’, schreef een ander. Een video van het optreden heeft op TikTok inmiddels al zo’n 10 miljoen views en 1,5 miljoen likes.

Geschiedenis

Miles, geboren in Philadelphia en momenteel student verpleegkunde aan de HBCU Bowie State University, is zelf slechthorend. Haar moeder is doof en haar familie is gemengd met horende mensen. Ze schrijft geschiedenis met haar optreden, want ze is de eerste vrouwelijke, dove tolk die betrokken was bij een halftimeshow.

Het is overigens niet de eerste keer dat Miles velen versteld doet staan met haar vertaalvaardigheden. Ze ging in 2020 viraal op TikTok met haar video waarin ze Lil Kims single Crush on you uit 1997 vertaalde. Op sociale media maakt ze geregeld video's waarin ze slechthorenden mee laat genieten van bekende nummers door middel van gebarentaal.



De tolk vond het ‘een eer’ om Lift every voice and sing te vertolken, zegt ze tegen CNBC. Het is een belangrijk moment voor haar, omdat het lied vaak gezien wordt als het ‘zwarte volkslied’. ,,Niet alleen voor mij, maar ook voor de miljoenen zwarte dove mensen in het hele land die dit nog nooit eerder hebben gezien. Ik heb het gevoel dat dit echt elke stem verheft, zelfs mijn stem’’, vertelt ze. ,,Ik vind het belangrijk om het voor alle dove mensen mogelijk te maken om van deze liedjes te genieten, en ze niet de volledige Super Bowl-ervaring te laten missen.’’

Zwanger

In tegenstelling tot andere jaren was er geen verrassingsoptreden en ontbraken kostuum- en decorwisselingen tijdens de halftimeshow van Rihanna. Daardoor kreeg de show, ondanks de vele, in wit gehulde dansers die de zangeres omringden, een ingetogen karakter. Direct na de show gonsde het daarom al van de geruchten dat ze, negen maanden na de geboorte van haar zoontje, opnieuw zwanger zou zijn.

Dat is inmiddels door een woordvoerder bevestigd. Rihanna zei voorafgaand aan de show dat ze had getwijfeld of ze het optreden moest doen, aangezien ze vorig jaar moeder is geworden, maar ze repte met geen woord over haar nieuwe zwangerschap. ,,De vraag of ik de halftimeshow wilde geven kwam drie maanden na mijn bevalling”, vertelde de zangeres. ,,Ik dacht nog bij mijzelf: is dit wel het goede moment om zulke grote beslissingen te nemen? Maar achteraf gezien was het perfect. Dat ik nu een moeder ben, heeft mij denk ik juist de kracht gegeven om deze uitdaging aan te gaan.”

Volledig scherm Justina Miles. © Getty Images via AFP

