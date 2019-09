Toine van Peperstraten gaat show met schaatsende BN’ers presenteren op NPO 1

Maker Verliefd op Cuba komt nu met film over Marokkaan­se bruiloft

18:27 Johan Nijenhuis, met hits als Verliefd op Cuba en Onze Jongens een van de succesvolste filmers van Nederland, gaat een film maken over Marokkaanse trouwtradities in Nederland. De titel van de romantische komedie, die in 2021 in de bioscopen te zien moet zijn, is Marokkaanse bruiloft. Dat hebben Nijenhuis en distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekendgemaakt.