Tofik Dibi en Sekszusje in de race voor Netflix Original

,,Ik spat echt uit elkaar van enthousiasme", reageert Tofik Dibi die hoopt dat zijn droom om ooit films te maken binnenkort werkelijkheid wordt. Hij liep al jarenlang rond met zijn filmidee. ,,Ik kwam in 2015 uit de kast met het boek Djinn en ontving eens een bizar mailtje van een vrouw die vroeg of ik een andere Marokkaanse homoseksuele man kende die nog in de kast zit. De druk in haar omgeving om met iemand in het huwelijk te treden, was groot. Haar plan was om met die persoon te trouwen, beste maatjes te worden, maar dat ze allebei vervolgens hun eigen leven konden leiden. Een soort dekmantel dus.”