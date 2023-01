Toezichthouder ACM geeft geen vergunning voor fusie Talpa en RTL Nederland

De fusieplannen werden 1,5 jaar geleden al gesmeed. Het was de bedoeling dat RTL Nederland 70 procent van de aandelen zou krijgen, Talpa 30 procent. Talpa-baas John de Mol wilde zich na deze fusie – of beter gezegd: overname – richten op het bedenken van nieuwe programma’s, zoals hij eerder deed met wereldwijde hits als Big Brother, The Voice of Deal or no deal. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bleef echter bezwaren houden tegen de ‘landuitbreiding’. De zorgen? Dat de nieuwe mediareus de prijzen van tv-spotjes kan opdrijven en het aanbod van tv-programma’s kan verschralen.