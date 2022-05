Toetsenist Andy Fletcher (60) van Britse band Depeche Mode overleden

Andy Fletcher, toetsenist en mede-oprichter van de Britse band Depeche Mode, is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band, bekend van hits als People are People , J ust Can’t Get Enough en Enjoy the Silence , op Twitter.

,,We zijn in shock na het vroegtijdige overlijden van onze dierbare vriend, familielid en bandlid Andy ‘Fletch’ Fletcher”, klinkt het in een statement. ,,Fletch had een hart van goud en stond altijd voor je klaar als je hem nodig had, als je een goed gesprek wilde, even wilde lachen of als je een koud biertje wilde drinken.”



De Britse band sluit af met een steunbetuiging aan de familieleden van Fletcher en vraagt om privacy. Er is nog geen doodsoorzaak bekend gemaakt.

Internationaal succes

Fletch maakte al muziek sinds de jaren 70. De band Depeche Mode werd in 1980 opgericht door Martin Gore, Dave Gahan, Vince Clarke en Fletcher in de Britse stad Basildon. Zij boekten eind jaren 80 en begin jaren 90 een enorm internationaal succes met nummers als Personal Jesus en Enjoy The Silence. De band werd in 2020 opgenomen in de Rock And Roll Hall Of Fame.

In het verleden heeft Fletcher ook nog twee andere bands opgericht. Eind jaren ‘70 richtte hij samen met Vince Clarke, één van de medeoprichters van Depeche Mode, de band No Romance In China op. Nadat ze Martin Gore leerden kennen, vormden de drie een nieuwe band: Composition Of Sound. In 1980 kwam Dave Gahan in beelden en veranderden ze hun naam in Depeche Mode. Clarke heeft in 1981, na de release van hun debuutalbum ‘Speak & Spell’, de groep verlaten. Hij werd vervangen door Alan Wilder.

De muzikant, die afkomstig is uit Nottingham, bracht onder de naam van Depeche Mode maar liefst zeventien albums uit. Het meest recente album dateert van 2017. Later werkte Fletcher ook nog als toetsenist en als dj.

Fans van de over de hele wereld laten ondertussen massaal van zich horen via sociale media. ,,Andy Fletcher. Dit is moeilijk nieuws om te verwerken. Depeche Mode is altijd al een onderdeel geweest van mijn leven. 60 is ook nog zo jong”, klinkt het onder meer op Twitter. Iemand anders schreef: ,,Wat een triest nieuws.”

