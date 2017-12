Toestand Chris 'Driving Home For Christmas' Rea stabiel

Rea, wereldberoemd van zijn kersthit Driving Home For Christmas, zakte gisterenavond tijdens een optreden in Oxford in elkaar. Na ongeveer 40 tot 45 minuten spelen begon de 66-jarige zanger plotseling te trillen. Even later viel hij achterover op het podium. Na ongeveer twee minuten werden de gordijnen gesloten en werd het publiek gevraagd te vertrekken.



Volgens bezoekers van het concert was er voor het incident niets te merken aan Rea. De zanger was bezig aan zijn The Road Songs For Lovers-tournee waarmee hij in oktober nog Amsterdam aandeed. Rea was bijna klaar, na Oxford zouden alleen nog optredens in Brighton en Bournemouth volgen.