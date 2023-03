Toekomst The Voice of Holland nog onzeker: ‘Daar kunnen wij nu niets over zeggen’

RTL kan voorlopig nog niets zeggen over een eventuele terugkeer van The Voice of Holland . De zender reageert daarmee op het nieuws dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B gaat vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond de talentenshow. ‘We vinden het goed en belangrijk dat het OM de aangiften naar aanleiding van The Voice of Holland zorgvuldig heeft onderzocht en dat er duidelijkheid is over de volgende stappen’, aldus RTL.

Dinsdagmiddag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B gaat vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland. Voor Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die ex-deelneemster Nienke Wijnhoven deed tegen hem. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding.

RTL laat in een verklaring weten het goed te vinden dat het OM de aangiften ‘zorgvuldig’ heeft onderzocht en dat er ‘duidelijkheid is over de volgende stappen’. Maar of het programma terugkeert op televisie, is nog niet duidelijk. ‘We krijgen geregeld de vraag of The Voice terugkomt. Daar kunnen wij nu niets over zeggen. Naast de stappen van het OM, wachten wij ook nog op de uitkomsten van het onderzoek van ITV’, aldus de zender.

Borsato

Marco Borsato wordt voor een Voice-gerelateerde aangifte niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie seponeert die zaak omdat de verklaring van het slachtoffer in zijn zaak niet ondersteund wordt door een tweede bewijsmiddel.

Herbert Visser, directeur van radiozender 100%NL, geeft aan dat de beslissing van het OM niet betekent dat Borsato net als vroeger weer vaak op zijn zender te horen zal zijn. ,,Allereerst wil ik heel graag wegblijven bij de schuldvraag, wij waren er niet bij. Dat vind ik heel belangrijk. Maar wat wij willen als zender, is onze luisteraars een goed gevoel geven. En feit is dat door al het tumult een deel van onze luisteraars dat nu niet krijgt bij deze artiest. De controverse is gewoonweg te groot, geheel los van de vraag of hij schuldig is of niet.’’

Trijntje Oosterhuis reageerde vanmiddag in de radiouitzending van 100%NL op het nieuws dat Borsato niet wordt vervolgd voor de Voice-gerelateerde aangifte. De zangeres bracht nummers als Wereld zonder jou met Borsato uit. ,,Nou, ik ben heel blij voor hem dat dat zo is. Als iemand iets niet gedaan heeft, wil je er ook niet voor vervolgd worden. Dus laten we daar dan voorzichtig de vlag voor uithangen.”



Oosterhuis stelde het moeilijk te vinden om in details te treden. ,,We houden elkaar altijd wel in de gaten. Ik vind het heel moeilijk. Het is zo’n ingewikkeld onderwerp. Het is voor hem natuurlijk een vreselijke tijd. Ik hoop dat het kwartje de goede kant op zal vallen.”

Borsato is overigens nog niet helemaal van justitie af. Er loopt namelijk nog een andere zaak tegen de zanger. Daarover is nog geen beslissing genomen. Die zaak liep al vóór de Voice-affaire en draait om een aangifte van de dochter van een vrouw die hem assisteerde op fanclubdagen. Borsato deed daarover een tegenaangifte van smaad en laster. Die zaak is nog in onderzoek.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: