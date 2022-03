Toch nog zicht op liefdesgeluk voor Maurice na drama met Arjan

Married at first sightAan steun van de tv-kijkers heeft Maurice Westra (46) geen gebrek, maar hij deed mee aan Married at first sight voor de romantiek. Na het dramatisch verlopen huwelijk met Arjan Bomekamp (50) krijgt Maurice een second chance in het programma. Hij gaat op date met drie nieuwe mannen.

Heel Nederland leek vorige week mee te leven met Maurice, die eenzaam op huwelijksreis in Portugal via een brief vernam dat zijn echtgenoot Arjan het niet meer zag zitten. De kijkers buitelden op social media over elkaar heen om Maurice te steunen en Arjan af te vallen. De bloemist kwam er toen niet best vanaf. In de aflevering van vanavond vond het eindgesprek plaats, waarin Arjan het opnieuw best kreeg te verduren.

Een paar weken na de trouwdag troffen Arjan en Maurice elkaar voor het eerst weer live, op de bank bij Carlo Boszhard en twee deskundigen, gedragsbioloog Patrick van Veen en seksuologe Eveline Stallaart. Ze legden Arjan het vuur na aan de schenen. ,,Ik heb het idee dat jij na de trouwdag besloten had om niet meer te onderzoeken of er een relatie in zat’’, zei Maurice.



Arjan: ,,Ik had willen onderzoeken of er een vriendschap in had kunnen zitten. Ik zie ons als té gelijk, bijna broers. Ik voel de aantrekkingskracht niet.’’ Seksuologe Eveline zei het te betreuren dat Arjan die aantrekkingskracht niet eens heeft willen onderzoeken. ,,Dat kwam omdat ik paniekaanvallen kreeg’’, aldus Arjan. ,,Dan nog had je dat kunnen onderzoeken’’, zei Eveline. ,,Ik ben gewoon gekwetst’’, zei Maurice. ,,Ik heb echt 0,0 kans gehad. Jij wilde vriendschap onderzoeken, daar ben ik niet naar op zoek. Dat was toch het doel van het experiment niet?’’

Toen de trouwringen waren ingeleverd en Arjan als eerste het vertrek had verlaten, keek gedragsbioloog Patrick terug op een ‘heftig gesprek’. ,,Ik zag emoties bij beide mannen. Ik heb bijna meer medelijden met Arjan, dat ik denk: word alsjeblieft wakker en ga vooral eens recht in de spiegel kijken en je afvragen waar je in hemelsnaam mee bezig bent?’’

De deskundige had vervolgens de leuke taak om Maurice te verrassen, in de hoop dat het tv-avontuur toch leidt tot een gelukkige romance. ,,De eerste keuze heeft helaas helemaal fout uitgepakt, maar er waren nog een paar mannen, die zaten daar dicht tegenaan. De vraag is: zou je die mannen willen ontmoeten?’’

Quote Het leek wel alsof er een andere persoon werd neergezet die ik helemaal niet in mezelf herken. Ik heb er veel moeite mee Arjan Bomekamp

Zonder lang na te denken nam Maurice het aanbod aan. ,,Heel eerlijk: toen ik hier naartoe kwam, dacht ik: never nooit meer, maar doet dit me eigenlijk wel heel goed.’’ Maurice las ter plekke de drie kaarten van Davide (50), Dennis (46) en Patrick (37) en gaat, zo was al te zien in een vooruitblik, op date met deze mannen. ,,Ik ga dit zeker aan. Ik word er wel heel blij van.’’

Voor bloemist Arjan blijft zijn deelname aan het RTL-programma zonder happy end. ,,Ik kan het bijna niet onder woorden brengen’’, reageerde hij op het eindgesprek in de studio. ,,Het leek wel alsof er een andere persoon werd neergezet die ik helemaal niet in mezelf herken. Ik heb er veel moeite mee. Ik sta er met veel meer liefde in dan nu naar voren komt.’’

