Toch nog een opsteker voor de veelgeplaagde familie Hazes

Rachel Hazes reageert op column Angela de Jong: ‘Kom een keer langs’

1 juni Rachel Hazes heeft gisteren gereageerd op een column van Angela de Jong, waarin ze de Hazes-familie uitlegt ‘waarom Nederland ze uitkotst’. De 51-jarige Rachel neemt het in haar bericht op voor haar dierbaren, vertelt dat ze keihard werkt en nodigt De Jong uit om eens een bubbelthee te komen drinken. ‘Dan kun je zelf zien dat het niet ‘bijbeunen’ is wat we doen, maar zwaar aanpoten.’