Toch nieuwe programma's op NPO in ‘coronazomer’

Grote evenementen die niet kunnen doorgaan, krijgen wel aandacht op televisie. Zo is er plek vrijgemaakt voor Pinkpop, het Prinsengrachtconcert, Concert at Sea, SAIL en Pride Amsterdam. Ook staat de NPO stil bij de val van Srebrenica, 25 jaar geleden.

De NPO komt verder met speciale coronagerelateerde programma's, zoals een nieuwe serie van Een Huis Vol in quarantaine (KRO-NCRV). Hierin worden vijf grote gezinnen gevolgd in de tijd dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. In MAX Vakantieman komen verder actuele reisdossiers voorbij in coronatijd. Verder is er een nieuw seizoen van Hello Goodbye (KRO-NCRV), gemaakt net voor de coronacrisis waarbij Joris Linssen mensen op Schiphol aanspreekt. ,,Het is echt mazzel”, zei hij onlangs. ,,Nu zou dat echt een stuk lastiger zijn geweest.”