Tóch een dansende Willem-Alexander en Máxima op Koningsdag: The Streamers komen naar Paleis Noordeinde

The Streamers, op Instagram bekend onder The Livestreamers, zetten eerder vandaag een foto van hun tourbus online. ‘Op zoek naar een nieuwe locatie. Iemand suggesties?’, was de vraag. Na suggesties van Suzan en Freek (‘een mooie tuin’), Guus Meeuwis (‘een stadion’) en Kraantje Pappie (‘Grote Markt Groningen’) kwam er antwoord van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. ‘Bij ons?’

Inmiddels staat er op 27 april een optreden van 2,5 uur gepland dat om 20.00 uur plaatsvindt vanaf het Koninklijk Staldepartement op Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de koning in Den Haag. Heel Nederland kan vanaf de bank gratis meegenieten; er komt ook een fooienpot.

Of het koningspaar, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane bij het concert aanwezig zijn, is nog niet bekend. Zij zullen in ieder geval bij de repetities zijn, die overdag plaatsvinden. Mogelijk kruipt het gezin dus 's avonds achter de laptop. Eerder werd al bekend dat het koningspaar en hun dochters op Koningsdag een bezoek brengen aan de High Tech Campus waar ze in een studio het Eindhovense programma volgen. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zit een traditionele viering er niet in.

Geen Snelle

The Streamers bestaat uit een grote groep Nederlandse artiesten, onder wie Nick & Simon, Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan en Suzan & Freek. Ook Thomas Acda, Paul de Munnik, Paul de Leeuw, Snelle en Diggy Dex maken deel uit van de groep. Rapper Snelle is vanwege zijn burn-out niet bij het koningsdag-evenement aanwezig. Miss Montreal voegde zich gisteren bij The Streamers.

Op 20 maart gaf de band een gratis onlineconcert vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. De belangstelling was groot: ruim 1,2 miljoen mensen uit 82 verschillende landen keken via een livestream naar de show. Het idee van de gelegenheidsband ontstond nadat een liveuitzending van Vrienden van Amstel Live afgelopen januari al een groot succes was.

