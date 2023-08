TMZ: Rihanna bevallen van tweede kindje met A$ap Rocky

Met video Bom barst op twee plekken in slotweek B&B vol liefde: huis wordt ‘energe­tisch gereinigd’ na vertrek

Donkere wolken boven de B&B’s in Frankrijk en Portugal aan het begin van de finaleweek van B&B vol liefde. Ruim 1,1 miljoen zagen hoe twee potentiële liefdespartners moesten hun koffers pakken, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vooral Alexandra uitte haar frustraties fel nadat ze van Walter te horen kreeg dat er geen liefdesmatch in zat.