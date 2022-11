TMZ: ‘Jay Leno heeft ernstige brandwonden in zijn gezicht opgelopen’

the masked singer Ruim 2 miljoen mensen zien Buddy Vedder als enige raden wie mysterieu­ze Mummy is: ‘Ongelofe­lijk’

Een vlijmscherpe Buddy Vedder heeft gisteravond voor verbijstering gezorgd bij concurrenten Carlo Boszhard en Loretta Schrijver door als énige te raden welke BN’er schuilging achter het kostuum van de mysterieuze Mummy in The Masked Singer. De man in het pak had nog zo gehoopt dat niemand het zou raden, maar Buddy was iedereen - voor de ogen van 2,1 miljoen kijkers - te slim af.

